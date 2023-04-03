سعر الریال السعودي الیوم الاثنين 3-4-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

شهد سعر الریال السعودي الیوم الاثنين 3-4-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، استقرارًا وتراوح سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.23 جنيه، إذ إنّ أقل سعر للشراء في المصرف المتحد، والبيع يتراوح بين 8.22 جنيه و8.26 جنيه، ليصبح بذلك الأقل سعر للبيع بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وسعر الریال السعودي الیوم الاثنين 3-4-2023 في البنوك، الأعلى بالنسبة للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، وللبيع في ميد بنك وكريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، للشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، بالنسبة للشراء إلى 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ونفس سعر البنك الأهلي، في بنك مصر أيضا حيث إن سعر الريال السعودي في بنك مصر، سجّل الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعن سعر الريال السعودي في بنك البركة، الشراء 8.03 جنيه والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، الشراء 8.21 جنيه والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء إلى 8.19 جنيه والبيع 8.25 جنيه، وفقا لما أعلنه البنك.