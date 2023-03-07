خطوات حجز تصاريح عمرة رمضان 2023 عبر تطبيق «نسك».. والأوراق المطلوبة

يرغب الكثيرون في أداء عمرة رمضان 2023، ويتساءلون عن خطوات حجز عمرة شهر رمضان 2023 بعد إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشروط والإجراءات الملزم اتباعها.

خطوات حجز عمرة رمضان 2023

وتوضح «الوطن» خطوات حجز عمرة رمضان 2023 عبر تطبيق «نسك»، وهي:

- تثبيت تطبيق نسك على الهاتف الشخصي لك.

- ادخل إلى خدمة حجز الحج والعمرة على الهاتف.

- اختار خدمة حجز العمرة.

- اطلع على المواعيد المتاحة.

- اختر الموعد المناسب للسفر لأداء لمناسك العمرة

- ادخل المعلومات والبيانات المطلوبة.

- ارفع وارفق كل المستندات المطلوبة.

- تأكد من حجز العمرة عبر تطبيق نسك.

- يسهل تطبيق نسك لك زيارة المسجد النبوي، وغيرها من الأماكن المقدسة في السعودية.

ما أسعار العمرة والأوراق المطلوبة ؟

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن الأسعار الخاصة بأداء الحج والعرة هذا العام، والتي تتوقف على المكان الذي سينزل فيه الحاج أو المعتمر، وتأتي الأسعار كالآتي:

- برنامج العمرة فئة 5 نجوم رسوم قدرها 1910 دولار أمريكي.

- برنامج العمرة فئة 4 نجوم رسوم قدرها 1465 دولار أمريكي.

وتشمل الأوراق المطلوبة بطاقة الهوية وصورة من جواز السفر ساري، والحصول على تصريح أداء العمرة من تطبيق اعتمرنا وكذلك الشهادة الصحية الخاصة بالـ«بي سي آر».