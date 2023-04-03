الخشت يلتقي وفدا من جامعة بكين لبحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدًا رفيع المستوى من جامعة بكين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة بكين في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، وذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

تبادل الأساتذة والطلاب

وتناول اللقاء، النقاش حول دراسة وتعزيز أوجه التعاون وخلق فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإمكانية استضافة خبراء ومتحدثين متخصصين في الموضوعات ذات الأهمية المحلية والدولية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الثقافات الأخرى.

ورحب الخشت بالوفد معربًا عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة بكين مؤكدًا استمرار التعاون والتوسع باستمرار نحو آفاق جديدة.

دورات تعليم اللغة الصينية

وقال الخشت، إنَّ جامعة بكين شريك أساسي مع جامعة القاهرة في عدد من الملفات العلمية وهي شراكة ناجحة حتى في أصعب اللحظات مثل جائحة كورونا، مشيرًا إلى التوسع في دورات تعليم اللغة الصينية، وإعداد معلمي وزارة التربية والتعليم المصرية ضمن مشروع تعليم اللغة الصينية في المدارس.

من جهته، أعرب وفد جامعة بكين عن تقديره للتعاون المستمر مع جامعة القاهرة وما أسفر عنه من إنجازات، مؤكدًا أن جامعتي القاهرة وبكين من أهم الجامعات في مصر والصين وتحملان رسالة كبيرة وبينهما تفاهم وعمل مشترك يمكن البناء عليه وتطويره.

وجدد وفد جامعة بكين الدعوة لـ الخشت لزيارة جامعة بكين، وحضر اللقاء الدكتورة رحاب صبحي مديرة معهد كونفوشيوس ورئيسة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والمديرة الصينية لمعهد كونفوشيوس.