«الري»: إنشاء مركز للتدريب على مجال التغيرات المناخية للمصريين والأفارقة

تلقى محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وصرح وزير الري، بأنّ الوزارة تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كل المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية، مشيرًا إلى أنَّ أحد طرق تنفيذ «المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه» والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27 تتضمن العمل على بناء القدرات في مجال المياه، إذ ستوفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى سيكون بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التغيرات المناخية، مع العمل على تنمية القدرات المؤسسية للمركز وتحسين جودة التدريب به.

تدريب 5500 مصري و150 من العرب والأفارقة سنوياً

وأضاف أنَّ مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) ، حيث يتم عقد حوالى 235 دورة تدريبية بمشاركة 5500 متدرب سنوياً، بالإضافة لـ6 دورات تدريبية بمشاركة 150 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً.

زيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة

ويقدم المادة العلمية المقدمة خلال الدورات التدريبية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي)، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجاري تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجالات.

كما يوفر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية «مودل» التي توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكتروني وكذلك اللقاء الافتراضي بين المتدرب والمتدربين.

تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وملحقاته

جدير بالذكر أنَّه يجرى حاليا تنفيذ مشروع برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية، والذي يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلي - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفني بالقاعات)، إضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وكيفية استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.