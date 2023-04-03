أسعار عمرة رمضان 2023 للراغبين في ختم القرآن داخل الحرام المكي

أعلنت غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أسعار عمرة رمضان 2023، إذ تتباين الأسعار بين المستوى الاقتصادي و الـ5 نجوم، وهي أسعار متاحة لجميع الراغبين لأداء عمرة رمضان، خاصة في العشر الأواخر من الشهر، الذي تكون الأكثر زحامًا من جانب المسافرين لقضاء ختم القرآن الكريم بالحرم في أواخر رمضان.

أسعار عمرة رمضان 2023

ومن خلال السطور التالية، تكشف «الوطن» جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار عمرة رمضان 2023، وفقًا لما كشفت عنه غرفة شركات السياحة، وقد جاءت كما يلي:-

أسعار عمرة رمضان للمستوى الاقتصادي

- تتراوح أسعار عمرة رمضان 2023، بالنسبة للمستوى الاقتصادي لمدة 30 يومًا بين 45 إلى 50 ألف جنيه.

أسعار عمرة رمضان للمستوى الـ5 نجوم

- تتراوح أسعار عمرة رمضان 2023 ، للمستوى الـ5 نجوم لمدة 10 أيام، تبدأ من 75 ألف جنيه.

- في حين تتراوح أسعار العمرة في الثلث الأخير من شهر رمضان، لحضور «ختم القرآن» فتصل لـ 200 ألف جنيه.