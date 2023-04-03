تعرف على تفاصيل مسلسل حرب للفنان أحمد السقا قبل عرضه بأيام

أيام قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل حرب أحمد السقا، والذي يعتبر أحدث الأعمال المعروضة في موسم الدراما الرمضانية 2023، حيث يبدأ عرض المسلسل في الثلث الأخير من السباق الدرامي يوم الأربعاء 21 رمضان الموافق 12 أبريل الجاري، حصريا على شبكة قنوات ON.

وكشفت قناة ON عن موعد عرض مسلسل حرب أحمد السقا على شاشتها، حيث تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 3:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية الساعة 3 عصرا، بجانب طرح الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيا.

البرومو الدعائي لـ مسلسل حرب أحمد السقا

تفاصيل مسلسل حرب أحمد السقا

وتدور أحداث مسلسل حرب أحمد السقا حول أحد أعضاء الجماعات الإرهابية المتطرفة الذي يدعى الظافر، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ويتعرض لملاحقة الأجهزة الأمنية، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد السقا، محمد فراج، محمود البزازي بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.