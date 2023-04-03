مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12.. من الذي اقتحم المنزل على «حُسن»؟

مسلسل رسالة الإمام قدّم في الحلقة الحادية عشر التي عرضت، أمس، ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12؛ لمعرفة ما الجديد في حلقة اليوم، خاصة بعد مقابلة الشافعي لطفل ودفاعه عنه.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12

الحلقة 11 من مسلسل رسالة الإمام، رصدت وقائع تاريخية مهمة، تعلقت أحداثها بالإمام الشافعي، في عام 800 ميلاديا، ودارت حول اتهام شاب بأنّه تسبب في دخول النجاسة إلى بيت الله، أي كان يقصد الجلود المدون عليها علم الإمام الليث بن سعد وأودع الكتاب داخل المسجد ليبدأ الحاضرون في توبيخ الشاب إلا أنّ الإمام طلب منهم أن يدعوه يسأل ما يشاء.

وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل رسالة الإمام، سؤال شاب للإمام الشافعي قائلاً: أيها الفقيه ما قولك في قول رسول الله إن الله تعالى ورسوله حرّم الميتة، تعلمنا أنّ رجلا سأل رسول الله فقال: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: لا! هو حرامٌ، ورد الشافعي في أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل رسالة الإمام، على الشاب قائلا: «ولكن العلماء اختلفوا في قوله حرام، أهو عن البيع أم عن الأمور التي ينتفع بها».

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12

وينتظر الجمهور استكمال مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12 منه، بعد المناظرة القوية بين الإمام الشافعي وطلابه، والتي انتهت بانتصار حجة الشافعي، حينما قاطعه أحد العلماء فى المسجد قائلاً: صحيح ولكن هذه الرقاع «يقصد ما دونه الشافعي عن الإمام الليث» كتبت بها آيات الله، وربك إن كانت لك حجة على هذا هاتها، فرد الشافعي ببلاغته المعهدودة، حجتي ما روى عن ميمون أن رسول الله قال: «إذا دبغ الإيهاب فقد طهر»، واستشهد الشيخ بحديث ابن عقيم يحرم الانتفاع بشحوم الميتة، لكن الشافعي يقول إن ابن عقيم لم يلتق رسول الله يوما وما كان من أصحابه وحديثه مضطرب الإسناد ومرسل.

وفي نهاية الحلقة ترتب «حُسن» المنزل، وإذا برجل غريب يحمل سيفا يدخل عليه فجأة، ويثير خوفها، لذا ينتظر المشاهدون مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12 لمعرفة ما تبقى من الأحداث.

مسلسل رسالة الإمام استطاع أن ينال ثقة المشاهد، وحقق نجاحا باهرا منذ بدء عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث على التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

ويأتي مسلسل رسالة الإمام، من بطولة الفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب.