ندوة بمركز إعلام مدينة الداخلة عن التغذية المتوازنة في رمضان

نظم مركز إعلام مدينة الداخلة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة صحية حول «التغذية المتوازنة في شهر رمضان»، استعرضت أهم الفوائد الصحية للصيام، ومفهوم التغذية السليمة والمتوازنة خلال الشهر الكريم، وأهم الاحتياجات الغذائية اليومية للجسم.

نصائح صحية خلال شهر رمضان الكريم

وقال الدكتور محمد سيد عبد النبي، الطبيب بمستشفى الداخلة العام، خلال الندوة، إن هناك بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الصائم خلال شهر رمضان، ومنها عديد من النصائح حول أسلوب التغذية السليم، إذ من الضروري تناول كميات وفيرة من المياه والأطعمة الغنية بها، وتجنب تلك الغنية بالدهون، مع التركيز على وجبة السحور، وتناول وجبة إفطار متوازنة وصحية لتعويض مستويات الطاقة.

وأشار إلى أهمية بدء وجبة الإفطار بتناول التمور، وعدم تناول المشروبات الغازية، وكذلك ممارسة الرياضة مساءً، ولو لفترة قصيرة.

نصائح صحية لأصحاب الأمراض المزمنة

وأوضح «عبد النبي»، أنه بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، كالسكر وضغط الدم المرتفع، وكذلك الحوامل، فعليهم استشارة الطبيب أولاً للحصول على نصيحته فيما يتعلق بالصيام من عدمه، واتباع نظام غذائي معين في حال كانت النصيحة بالصيام، ومعرفة مدى تأثير نقص الأغذية على مقاومة جسم الإنسان للأمراض.