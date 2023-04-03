أوكرانيا وسلوفاكيا تتفقان على مد فترة سريان اتفاقات ضخ الغاز

اتفقت أوكرانيا وسلوفاكيا على تعزيز تكامل أسواق الغاز واندماجها، وذلك بتمديد فترة سريان الاتفاقات بين الشركات المتخصصة في ضخ الغاز حتى 30 سبتمبر 2023.

وذكرت شركة تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا «جيتسو»، اليوم الاثنين، حسب ما نقلته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، أنها اتفقت مع شركة «يوستريم» السلوفاكية المتخصصة في خطوط ضخ الغاز، على تمديد فترة صلاحية قدرة الشركات على واردات الغاز.

وأضافت أنَّها توفر بالتعاون مع شركة يوستريم السلوفاكية، قدرة استيراد ثابتة للغاز تبلغ 42 مليون متر مكعب يوميًا منذ فبراير 2022، بدلاً من 27 مليون متر مكعب كانت متوفرة منذ عام 2014.

وأفادت بأنَّ هذه الخطوة التي اتخذها الزملاء السلوفاكيون تسهم في تكامل أسواق الغاز وتطوير العلاقات التجارية، وتعزيز أمن إمدادات الغاز في المنطقة.

وبشكل عام، تبلغ القدرة المؤكدة المتوفرة حاليًا للواردات من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا 54 مليون متر مكعب يوميًا، ومن الممكن أيضًا استيراد 4 ملايين متر مكعب إضافي يوميًا عبر مولدوفا ورومانيا من الاتجاه الجنوبي عبر البلقان.

تطوير العلاقات التجارية وتعزيز أمن إمدادات الغاز

وفي المستقبل القريب، تخطط جيتسو ويوستريم لتحديد الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، وطرق تحقيقها.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جيتسو دميترو ليبا إلى أنه «في هذه المرحلة من تحول نظام الطاقة الأوروبي وإصلاح سوق الغاز الأوروبية وتنويع مصادر وطرق الإمداد، فمن الضروري استخدام إمكانات البنية التحتية للغاز الحالية قدر الإمكان»، قائلا: «نركز بالفعل على هذه المهمة».

جدير بالذكر أنَّه في 16 مارس 2023، وقع مشغلو نظام نقل الغاز في أوكرانيا وبولندا مذكرة تعاون؛ لتحسين ربط خطوط الأنابيب بين البلدين.