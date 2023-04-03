مصرع سيدة صدمها قطار في الغربية أثناء عبورها من ممر غير شرعي

لفظت إحدى السيدات، بقرية قصر بغداد، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أنفاسها الأخيرة، أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص وتصادف مرور القطار.

لا شبهة جنائية

وتلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات، إخطارا بالعثور على جثة إحدى السيدات على شريط السكة الحديد، خط «القاهرة - الإسكندرية»، بنطاق المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «ا ب»، 49 عاما، مقيمة بإحدى العزب التابعة لقرية قصر بغداد، وتوفيت أثناء عبورها شريط السكة الحديد أثناء مرور قطار «القاهرة- الإسكندرية»، من مكان غير مخصص للعبور، مما أدى إلى وفاتها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفرالزيات العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.