السكة الحديد تعلن مواعيد حجز القطارات في عيد الفطر.. «اعرف هتسافر امتى»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم الأحد، ضمن الحجز المسبق بكل القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد المختلفة.

وأكدت الهيئة حرصها على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة الشبابيك، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز.

وأوضحت السكة الحديد في بيانها، أنه جرى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب، بالإضافة إلى الحجز الإلكتروني، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدا، وكذلك الاهتمام بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش.

مواعيد حجز وتحرك القطارات في العيد

وذكرت أنه جرى تحديد الحجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023، وحجز يوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، وحجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023، وحجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.

وأشارت إلى أن حجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك، وحجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك .

عدد التذاكر بموجب الرقم القومي

ومن جهتها، قررت هيئة السكة الحديد بصرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي، موضحة أنها لا تتواني في بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.

ووجه رئيس الهيئة بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.