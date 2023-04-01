«السكة الحديد» توضح متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت.. اعرفها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديدات والتأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم السبت 1 أبريل الجاري الموافق 10 رمضان 2023.

وأوضحت السكة الحديد في بيان صادر عنها أسباب التهديدات والتأخيرات والتي تأتي نظرا لم يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شانها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخيرا القطارات السبت 1 أبريل 2023

ووفق السكة الحديد فإن قطار خط القاهرة / الإسكندرية يتأخر 30 دقيقة، خط القاهرة / أسيوط 60 دقيقة، خط أسيوط / أسوان 60 دقيقة، خط بنها / بورسعيد 90 دقيقة، خط طنطا / المنصورة / دمياط 45 دقيقة، وخط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة 45 دقيقة.

مواعيد القطارات القاهرة - الإسكندرية السبت 1/4/2023

- قطار رقم 163 مميز، قيام من محطة القاهرة 04:00 صباحا، يصل إلى محطة الإسكندرية 07:40 صباحا.

- قطار رقم 903 مكيف، قيام من محطة القاهرة 6.00 صباحا، يصل إلى محطة الإسكندرية 8.00 صباحاً.

- قطار رقم 905 مكيف، قيام من محطة القاهرة 8.00 صباحا، يصل محطة الإسكندرية 10:00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف، قيام من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا، يصل محطة الإسكندرية 10:30 صباحا.

- قطار رقم 1009 مميز، قيام من محطة القاهرة 08:25 صباحا يصل محطة الإسكندرية 11.25 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف، قيام من محطة القاهرة القاهرة 12.30 ظهرا، يصل محطة الإسكندرية 14.30 عصراً.

مواعيد القطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم

- قطار رقم 89، مكيف، قيام من القاهرة 11:15 صباحا، يصل الإسكندرية 14:00 ظهراً.

- قطار رقم 917 مكيف، مباشر إلى محطة الإسكندرية قيام من محطة القاهرة 14:00 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف، قيام من محطة القاهرة 15:40 عصرا، يصل محطة الإسكندرية 18:00 مساء.

- قطار رقم 935 مكيف، قيام من القاهرة 22:05 مساء، يصل إلى محطة الإسكندرية 01:05 صباحا.