السكة الحديد تحدد متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. وشراكات القطاع الخاص

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري، لافته إلى استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير جميع القطارات، مشددة على جميع القيادات في الهيئة على ضرورة متابعة حركة القطارات جيدا أثناء مختلف الرحلات.

متوسط تأخيرات القطارات

ترصد «الوطن»، متوسط تأخيرات القطارات اليوم، وفق ما أعلنت عنه الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا - المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

شراكات القطاع الخاص في السكة الحديد

أبرز شراكات وزارة النقل مع القطاع الخاص في السكة الحديد:

- إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية.

- إدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية.

- التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر» لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص في أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية.

- التعاون مع الشركات العالمية في إنشاء ورش متخصصة في مجال الوحدات المتحركة.

- جار التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية.

ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضي

- جار التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة.

- التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضي.

- جار التعاقد مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي.