تعد قطارات سكك الحديد، من المواصلات الرئيسية والمهمة للمواطنين راغبين السفر في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها القطارات على كافة خطوط السكك الحديدية، ومع تواجدنا في شهر رمضان المبارك 1440، يزيد الإقبال على استقلال القطارات في السفر.

ضمن الخدمة التي تقدمها «الوطن» إلى قرّائها، تنشر جدول مواعيد القطارات القاهرة - الإسكندرية، الجمعة 31/ 3 /2023، التاسع من شهر رمضان المبارك 1444 هجرية.

مواعيد القطارات القاهرة - الإسكندرية الجمعة 31/3/2023

- قطار رقم 163 مميز، قيام من محطة القاهرة 04:00 صباحا ، يصل إلى محطة الإسكندرية 07:40 صباحا.

- قطار رقم 903 مكيف، قيام من محطة القاهرة 6.00 صباحا ، يصل إلى محطة الإسكندرية 8.00 صباحاً.

- قطار رقم 905 مكيف، قيام من محطة القاهرة 8.00 صباحا، يصل محطة الإسكندرية 10:00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف، قيام من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا، يصل محطة الإسكندرية 10:30 صباحا.

- قطار رقم 1009 مميز، قيام من محطة القاهرة 08:25 صباحا يصل محطة الإسكندرية 11.25 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف، قيام من محطة القاهرة القاهرة 12.30 ظهرا، يصل محطة الإسكندرية 14.30 عصراً.

مواعيد القطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم

- قطار رقم 89، مكيف، قيام من القاهرة 11:15 صباحا، يصل الإسكندرية 14:00 ظهراً.

- قطار رقم 917 مكيف، مباشر إلى محطة الإسكندرية قيام من محطة القاهرة 14:00 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف، قيام من محطة القاهرة 15:40 عصرا، يصل محطة الإسكندرية 18:00 مساء.

- قطار رقم 935 مكيف، قيام من القاهرة 22:05 مساء، يصل إلى محطة الإسكندرية 01:05 صباحا.