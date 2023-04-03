8 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس الاثنين.. شمس ساطعة ورياح مثيرة للأتربة

تشهد عدة مدن ارتفاعًا في درجات الحرارة في طقس اليوم الاثنين، بعد الموجة الباردة التي ضربت البلاد منذ أقل من 24 ساعة، لتكسر درجات الحرارة الـ32 مئوية في 8 مدن، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس اليوم الاثنين

وتأتي 8 مدن ضمن قائمة المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم الاثنين لتتراوح العظمى مابين 32 حتى 33 مئوية والصغرى ما بين 15 مئوية و18 مئوية، وبذلك تكون الأعلى منذ بداية الأسبوع.

طقس المدن الدافئة

تتعرض المدن الأكثر دفئا لرياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار، وسطوع الشمس بفترة الظهيرة مع انعدام سقوط أمطار على أي منها.

طقس مشمس نهارا

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا هي: