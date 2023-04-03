8 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس الاثنين.. شمس ساطعة ورياح مثيرة للأتربة
كتب:
شيماء دراز
05:18 م | الإثنين 03 أبريل 2023
طقس اليوم المدن الدافئة
تشهد عدة مدن ارتفاعًا في درجات الحرارة في طقس اليوم الاثنين، بعد الموجة الباردة التي ضربت البلاد منذ أقل من 24 ساعة، لتكسر درجات الحرارة الـ32 مئوية في 8 مدن، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
طقس اليوم الاثنين
وتأتي 8 مدن ضمن قائمة المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم الاثنين لتتراوح العظمى مابين 32 حتى 33 مئوية والصغرى ما بين 15 مئوية و18 مئوية، وبذلك تكون الأعلى منذ بداية الأسبوع.
طقس المدن الدافئة
تتعرض المدن الأكثر دفئا لرياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار، وسطوع الشمس بفترة الظهيرة مع انعدام سقوط أمطار على أي منها.
طقس مشمس نهارا
وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا هي:
- أسوان 33 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى.
- الفيوم 32 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- بني سويف 32 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- الإسماعيلية 32 درجة مئوية للعظمى،و 17 درجة مئوية للصغرى.
- الأقصر 33 درجة مئوية للعظمى، و 16 درجة مئوية للصغرى.
- 6 أكتوبر 32درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- قنا 32 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.
- أبوسمبل 33 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.