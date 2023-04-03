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«بوتين» يوقع مرسوما بإنشاء صندوق دعم للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا

كتب:

أ ش أ
11:03 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا، وفي الأعمال القتالية في «دونباس»، منذ عام 2014.

دعم المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا

وذكر الكرملين أن الصندوق سيدعم الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال القتالية منذ 11 مايو 2014 في دونباس.

وأضاف الكرملين أن الصندوق سيساعد أفراد عائلات الذين توفوا أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، إذا حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية.

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بقلم أ ش أ