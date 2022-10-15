المعماري أيمن ملوك: العمارة الخضراء توفر على الدولة ميزانيات الصحة والطاقة (حوار)

أكد الدكتور أيمن ملوك، الخبير المعمارى المتخصص فى البناء البيئى الأخضر بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ومؤلف كتاب «البناء بتربة الأرض»، أن العمارة الخضراء تفيد الإنسان فى صحته وتقلل استهلاك الطاقة، بعكس العمارة غير الخضراء التى تزيد الانبعاثات الضارة، وتصيبه بأمراض تبدأ من ضيق التنفس وحتى السرطان، مؤكداً فى الوقت نفسه ما يرتبط بذلك من فوائد تعود على الدولة ككل فى توفير ميزانيات الصحة والطاقة وتحسين جودة البيئة الطبيعية عامة.. وإلى نص الحوار:

ما المقصود بداية بالبناء الأخضر؟

- البناء الأخضر هو توجه عالمى تسعى الدول كلها إليه كجزء من سبل الوصول لأهداف التنمية المستدامة 2030، التى تشمل 17 هدفاً كلها يُعلى من قيمة الصحة والاستدامة، ومن ضمن هذه الأهداف أن يكون المبنى صديقاً للبيئة ومستداماً، بمعنى أن عمره الافتراضى يطول، ولا يؤثر سلباً على من يستخدمه، لأنه للأسف الشديد صناعة التشييد عالمياً خرجت خارج الإطار القديم الذى كان يعتمد على استخدام المواد الطبيعية، ولم يكن يعتمد على إيجاد خامات وتصنيعها فى مصنع بما يؤدى لانبعاثات كربونية واستهلاك طاقة، هذا فضلاً عن أن مواد البناء تلك مع الزمن تتفاعل مع الجو والحرارة والرطوبة، وتخرج منها انبعاثات، إما ثانى أكسيد الكربون أو مواد سُمية أخرى كالميثان وغيره، وهذه الانبعاثات عندما يتعرض لها الإنسان أو يستنشقها تؤثر عليه سلباً، وهو ما يظهر بداية من الإصابة بضيق التنفس وحتى السرطان. وهذه الانبعاثات نجدها داخل الفراغ الذى نوجد فيه (أى الغرفة أو المكان الذى نعمل أو ندرس فيه)، فالأرضيات والحوائط والدهانات والأسقف والإضاءة، طالما أنها صناعية تخرج منها انبعاثات.

أول معيار للبناء الأخضر هو اعتماد تصميم لايحتاج لتكنولوجيات مكلفة ذات انبعاثات ضارة

ما هى الشروط والمواصفات الأخرى الخاصة بالبناء الأخضر؟

- البناء الأخضر له عناصر أو معايير يسعى لتحقيقها المهندس المعمارى. وأول معيار متعلق بالبناء الأخضر اسمه «التصميم السلبى»، أى التصميم الذى لا يحتاج لاستخدام تكنولوجيات كثيرة، بمعنى أن يكون المبنى بتوجيه معين وطريقة بناء معينة لكى لا يحتاج لاستخدام تقنيات عالية ومكلفة جداً ذات انبعاثات ضارة. وعلى سبيل المثال، ففيما مضى فى العمارة الإسلامية كانت هناك «ملاقف الهواء» التى كان دورها إدخال الهواء الطبيعى ليدخل فى الغرفة مبرَّداً، ويرتبط بذلك عنصر التهوية الجيدة أو خصائص الهواء، التى تُعتبر من العناصر الأساسية التى نحاول تحقيقها بعيداً عن المراوح والمكيفات.

ومن ضمن معايير البناء الأخضر محاولة التقليل إلى حد كبير جداً من المخلفات، فالمبنى الأخضر المخلفات الموجودة فيه تكون قابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام أو التقليل منها، وغير مقبول استخدام مواد بلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير، وهكذا فإن مواد البناء المستخدمة لا بد أن تكون إما من مادة عضوية أو من تربة الأرض، ولا تصدر عنها انبعاثات، وأن نأخذها من مكان المبنى ولا تحتاج لنقل لكى لا نزيد التكلفة والانبعاثات، وكل هذا يساعد على أن يكون المبنى أخضر.

أيضاً من العناصر المهمة جداً أن المبنى الأخضر لا بد أن يطول عمره الافتراضى، وأن تزيد فائدته، فالمبانى الحالية الشائعة أقصى عمر لها 70 سنة، أما فيما مضى فكانت المبانى تظل لآلاف السنين، ولدينا نموذج الهرم وسور الصين العظيم اللذين استمرا عدة آلاف من السنين، وهى من المبانى الرئيسية التى توصف بأنها «مبنى أخضر»، ولذلك فى مركز بحوث الإسكان والبناء عندما أرادوا عمل معيار محلى للمبانى الخضراء سموه «الهرم الأخضر»، وأخذوا الهرم كمثال على المبنى المستدام.

ما فوائد البناء الأخضر للمواطن المستخدم للمبنى، وللدولة؟

- يفيد الإنسان فى صحته، وفى تقليل فاتورة الطاقة، وفى أن يكون المبنى الذى يعيش فيه عمره أطول، وألا تكون هناك ملوثات منبعثة منها، كما أن من عناصر البناء الأخضر أن كل نفاية من النفايات يمكن أن أستفيد بها وأستخدمها، وكل هذه عناصر مفيدة جداً للإنسان الذى يسكن المبانى الخضراء.

أما بالنسبة للدولة فإن تقليل الضرر الجسدى على المواطنين سيقلل بالتبعية من ميزانيات الصحة، كما أن تقليل الانبعاثات الكربونية سيخفف الضرر على البيئة الطبيعية للدولة، هذا فضلاً عن توفير استهلاك الطاقة، كما أن إعادة استخدام النفايات لإنتاج مصادر طاقة جديدة يمكّن الدولة من عمل مشاريع ضخمة بهذا الشكل.

استخدام المواد الطبيعية

استخدام الزجاج فى الواجهات من الأشياء التى تمنع التهوية الطبيعية، وإذا لم يكن مُعالجاً جيداً فإنه يسمح بدخول الإشعاعات لتؤثر سلباً على الإنسان، وفى المقابل فإنه ليكون المبنى أخضر فإنه لا بد أن يحارب كل هذه الأشياء، ومحاربتها معناها أن نحاول استخدام المواد الطبيعية التى لا تسبب أضراراً.