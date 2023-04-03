67 مليار جنيه حصيلة شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر بعد يوم من طرحها

بلغت حصيلة شهادات ادخار بنكي الأهلي المصري ومصر الجديدة، ذات الفائدة المرتفعة 19% و22% نحو 67 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، شهد اليوم الأول من طرح الشهادات، إقبالا ملحوظًا من العملاء على شراء الشهادات الجديدة بنوعيها 19% الثابتة، والمتناقصة 22%؜ في السنة الأولى و18% السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة.

48 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي المصري

وبلغت قيمة مدخرات عملاء البنك الأهلي المصري في الشهادات الجديدة 48 مليار جنيه خلال أول يوم لاطلاق الشهادتين. وذلك وفقًا للبنك الأهلي.

19 مليار جنيه حصيلة شهادات بنك مصر

من جانبه قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنّ حصيلة الشهادات الجديدة بلغت نحو 19 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، أمس، طرح شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات 19% ثابت و22% متناقصة.