أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر بعد قرار «المركزي»

تمثل أسعار الفائدة على شهادات الادخار، أهمية كبيرة لعملاء البنوك المصرية الذين يستثمرون مدخراتهم في ذلك النوع من الأوعية الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 2%.

قوائم المنتجات المصرفية بأسعار الفائدة الجديدة

ومن المقرر، أن تقوم البنوك المصرية، بالإعلان عن قوائم المنتجات المصرفية بأسعار الفائدة الجديدة، بداية من الأسبوع المقبل، سواء بالتحريك أو بالتثبيت، في ضوء قرار البنك المركزي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر بعد قرار البنك المركزي.

شهادة بنك مصر ثلاث سنوات:

- مدة شهادة الادخار: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- دورية صرف العائد: 16% شهري، 16.25% ربع سنوي، 16.5% نصف سنوي، 17.5% سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة بنك مصر الثلاثية ذات العائد المتغير:

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها

- معدل عائد متغير يصرف كل شهري، 16.5% يصرف ربع سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادات بنك مصر ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- دورية صرف العائد: 12.25% شهري، 12.5% سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادات بنك مصر ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- دورية صرف العائد: 12.75% شهري.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة أمان المصريين ثلاث سنوات

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

- العائد على الشهادة: 13% يصرف بنهاية مدة الشهادة.

اجتماع لجنة الأصول والخصوم في البنوك

ومن المقرر، أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم في البنوك اعتبارًا من الأحد المقبل في البنوك المصرية، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير وبقية المنتجات المصرفية، في ضوء قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 2%.