تفاصيل الشهادات الجديدة من بنك مصر.. العائد يصل إلى 22%

قرر بنك مصر اليوم إعادة اصدار شهادة «ابن مصر» لمدة ثلاث سنوات، تصدر شهادة «ابن مصر» بعائد متناقص يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة ويتم صرف العائد بصورة شهرية، كما رفع البنك معدل العائد على شهادة «القمة»، والتي تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويًا طوال مدة الشهادة، ويتم صرف العائد بصورة شهرية.

فئات الشهادات الجديدة

وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وسائل إلكترونية للشراء

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 5000 آلة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.