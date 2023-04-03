اليابان ستخفف الضوابط الحدودية المرتبطة بكورونا على الوافدين من الصين

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني «هيروكازو ماتسونو»، اليوم الإثنين، إنّ بلاده ستخفف من إجراءاتها لمراقبة الحدود أمام المسافرين من البر الرئيسي للصين اعتبارًا من بعد غدٍ، الأربعاء، وسط انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء «كيودو»، اليابانية الرسمية، أنه بموجب القواعد المخففة، سيتم السماح للزوار من البر الرئيسي للصين بدخول اليابان من خلال إظهار دليل على تلقي ثلاث جرعات من لقاحات كوفيد-19، بدلاً من النتائج السلبية للاختبار الذي تم إجراؤه قبل 72 ساعة أو أقل من المغادرة.

وكانت الحكومة اليابانية قررت في نهاية العام الماضي ضرورة إجراء اختبار للكشف الشامل عن كوفيد على جميع الوافدين من الصين القارية، في ضوء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة.