سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ2170 جنيها

يشهد سعر الذهب في محلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، استقرارًا، بعد التراجع الذي سجله أمس، بنحو 23 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب في الصاغة، اليوم الاثنين، شهد استقرارًا في محال الصاغة بعد التراجع الملحوظ أمس، وكما يلي الأسعار بالتفصيل.

سعر جرام الذھب عیار 24

سجل سعر جرام الذھب عیار 24 الأكثر نقاءً 2480 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 21

وصل سعر جرام الذھب عیار 21 الأكثر مبيعا إلى 2170 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذھب عیار 18، سجل 1860 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر الجنیه الذھب

وعن سعر الجنيه الذهب في الصاغة، اليوم الاثنين، وصل إلى 17360 جنيهًا، إذ شهد تراجعًا عن أمس بنحو 40 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب لعيار 22، 2273 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 1447 جنيهًا، وجرام الذهب لعيار 12 هو 1240 جنيهًا، بدون مصنعية.

سبب تراجع أسعار الذهب

وذكر ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ طرح شهادات جديدة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أدت إلى تراجع أسعار الذهب.