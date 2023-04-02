تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم يرفع خسائره لـ23 جنيها

ارتفعت خسائر أسعار الذهب اليوم الأحد 2-4-2023، بتراجع جديد قدره 7 جنيهات، ليصبح إجمالي التراجع منذ تعاملات الصباح 23 جنيها، بالتزامن مع طرح شهادتي الـ19% والـ22% من بنكي الأهلي ومصر الحكوميين اليوم.

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الآن 2480 جنيها من 2503 صباحًا، سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا الآن 2170 جنيها من 2190 صباحًا، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1860 جنيها من 1864 جنيها صباحًا.

أسعار الذهب

خسر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) اليوم الأحد 40 جنيها، حيث سجل 17360 جنيه في التعاملات المسائية من 17400 جنيه صباحًا، وهبطت الأوقية صوب 77128 جنيها.

سبب تراجع الذهب

وأقرَّ ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، بأن شهادتي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أجبرت الذهب على التراجع، متوقعًا مزيد من الهبوط في المعدن الأصفر الأيام المقبلة.