سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين.. استقرار ملحوظ في محلات الصاغة

يشهد سعر سبيكة الذهب، اليوم الاثنين، استقرارا داخل محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، بعد أن تراجعت أسعار الذهب أمس، بسبب إصدار شهادتي الـ19% والـ22%، وفقا لتصريحات ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، في محلات الصاغة 83850 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 بسعر 267200 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 بسعر 134660 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 بسعر 1332555 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 بسعر 26720 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 بسعر 53925 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 بسعر 13580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم 2480 جنيها من أصل 2503 أمس.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

بينما يبلغ سعر عيار 22 الأكثر نقاءً 2273 جنيها في محلات الصاغة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقد سجل جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2170 جنيها بعد أن وصل سعره أمس في محلات الصاغة إلى 2190 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يسجل عيار 18 اليوم 1860 جنيها بعد أن سجل أمس في محلات الصاغة 1864جنيها.

سعر الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً 1447 جنيها.

كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة 1240 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم يبلغ سعره 17360 جنيها، بعد أن وصل سعره أمس إلى 17400 جنيه.