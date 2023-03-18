الأرصاد تحذر: كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا خلال الـ48 ساعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تضرب البلاد وتؤثر على حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، وذلك وفقا لما أكدته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أن هناك كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، تضرب البلاد خلال اليومين المقبلين وبالتالي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من كتل قادمة من جنوب أوروبا

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وصول العظمى على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكاثر للسحب المخفضة والمتوسطة التي يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد مابين خفيف ومتوسط على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خفيفة على جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسب ضعيفة، وفق قولها.

درجات الحرارة الأحد 19 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الشرقبة: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة الاثنين 20 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.