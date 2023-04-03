تجديد تعيين أحمد جلال أمينا مساعدا لجامعة سوهاج لمدة عام

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً برقم 612 لعام 2023، بتجديد تعيين الدكتور أحمد جلال حسن إسماعيل بوظيفة الأمين المساعد بجامعة سوهاج، من المستوى الوظيفى مدير عام، وذلك لمدة عام خامس.

استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي

وقدم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي علي دعمه الدائم للجامعة، مهنئاً أمين الجامعة المساعد على تجديد الثقة في تعيينه، ومتمنياََ له دوام النجاح والتوفيق، لافتاً إلى أن القرار يأتي تماشياً مع سياسة إدارة الجامعة في استكمال هيكلها التنظيمى والإداري.

تدريبات مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس

وفى إطار آخر، نفذ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج برنامجا تدريبيا عن «نظم الامتحانات وتقويم الطلاب»، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق.

واشتمل التدريب على التعريف بأهم أشكال أسئلة إنتاج الاستجابة واختيارها ومعرفة الفرق بينهما، فضلا عن التقويم المنظومي وأهم مميزاته، وكذلك مراحل إعداد الامتحان، وعوامل التقويم في القياس والتشخيص والعلاج، كما طبق المشاركون الأساليب التدريبية شاملة المحاضرات وورش العمل.