18.3 مليار جنيه مكاسب البورصة في ختام أول جلسة بعد رفع الفائدة 2%

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.68% عند مستوى 16694.46 نقطة، وسط مكاسب سوقية 18 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 1.42%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.42%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2846.98 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4301.27 نقطة بارتفاع نسبته 1.63%، وذلك ضمن أخبار البورصة المصرية.

18.3 مليار جنيه مكاسب

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.96%، ليغلق عند مستوى 2837.14 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 235.3 مليون سهم، وتنفيذ 71.330 ألف صفقة. واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.067 تريليون جنيه، بمكاسب 18 مليار جنيه.