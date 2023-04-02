أخبار البورصة المصرية.. 7 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في المؤشرات، في بداية تعاملات جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.47% إلى مستوى 16495.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.38% عند مستوى 2817.69 نقطة، بينما حققت مكاسب بلغت 7 مليارات جنيه في بداية التداولات.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.46%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.46%، في بداية التعاملات عند مستوى 4251.88 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.58% عند مستوى 2798.79 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 84.725 مليون جنيه، من خلال التداول على 14.1 مليون سهم عبر تنفيذ 129 ألف صفقة، وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب بلغت 7 مليارات جنيه مسجلا في الوقت الحالي 1.056 مليار جنيه.

نشاط الأسهم القيادية

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم 16400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16800 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2800 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني وهو 2860 نقطة.