قائمة أفلام عيد الفطر 2023.. 7 أعمال أبرزها «هارلي»

اتضحت خلال الساعات الماضية ملامح الخريطة النهائية لـ أفلام عيد الفطر 2023، بعد إعلان عدد من المنتجين طرح أعمالهم خلال الموسم السينمائي البارز، ليرتفع عدد الأفلام المعروضة خلال موسم العيد لنحو 7 أفلام، تتنوع بين الكوميديا والأكشن والرعب، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية.

يعتبر فيلم «رمسيس باريس» هو أحدث الأفلام المنضمة لقائمة أفلام عيد الفطر 2023، ويجمع في بطولته، هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، ومن التجارب السينمائية المختلفة هذا العام فيلم الرعب «يوم 13» تأليف وإخراج وائل عبدالله، ويعتبر أول فيلم عربي 3D، من بطولة: أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، ونسرين أمين، وأروى جودة وجومانا مراد.

قائمة أفلام عيد الفطر 2023

وينتظر الجمهور عودة الفنان محمد رمضان للسينما بفيلم هارلي ضمن قائمة أفلام عيد الفطر 2023، بعد فترة من الغياب منذ آخر أعماله السينمائية «الكنز 2» في 2019، ويشارك رمضان في بطولة الفيلم، مي عمر ومحمود حميدة، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

شيكو يقدم أول بطولة سينمائية منفردة ضمن أفلام عيد الفطر 2023

وعلى مستوى الأعمال الكوميدية تتسع قائمة أفلام عيد الفطر لتشمل «ابن الحاج أحمد» البطولة السينمائية المطلقة الأولى للفنان شيكو، بعيدا عن هشام ماجد وأحمد فهمي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، ويضم في بطولته: رحمة أحمد، سيد رجب، صبري فواز، مصطفى غريب، عايدة رياض، بيومي فؤاد ومحمد لطفي، كما يقدم علي ربيع وأوس أوس فيلم بعنوان «بعد الشر» من إخراج أحمد عبد الوهاب.

ومن الأعمال المشاركة في موسم عيد الفطر، فيلم «5 جولات» إخراج مازن أشرف، وبطولة آدم الرقاوي، نور النبوي، ماجد المصري، وبسنت شوقي، بالإضافة إلى فيلم بعنوان «ساعة إجابة» بطولة الطفل سليم مصطفي، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: نجلاء بدر، شريف سلامة، محمد ثروت، سوسن بدر وايتن عامر، إخراج مصطفى أبو سيف.