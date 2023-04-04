تفاصيل أنشطة «التوكاستو» بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرفها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل أنشطة التوكاستو بالمدارس المصرية اليابانية، مشيرة إلى تحفيز كل طالب من خلال الأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع، مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، كما يجري خلق نظام تعليمي يتيح للطالب اكتساب مهارات ذات معنى.

أنشطة التوكاستو بالمدارس المصرية اليابانية

ولفتت التعليم على الموقع الرسمى لها، إلى أن أنشطة التوكاستو بالمدارس المصرية اليابانية متعددة، وتتمثل فيما يلي:

- أنشطة الفصل: وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

- أنشطة مجلس التلاميذ: وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ، وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ، والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

- المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين، بالإضافة إلى شعور العمل للمصلحة العامة، من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ، وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.

أهداف أنشطة التوكاستو بالمدارس اليابانية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أنشطة التوكاستو تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسِّر، مشيرة إلى أنه لم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف والمفاهيم الصحيحة، حتى يتمكن التلاميذ من الوصول إلى إجابة صحيحة، لكن تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ، من خلال التجربة والخطأ في بيئة الفرد أو المجموعة الصغيرة أو الفصل بالكامل.