القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومواعيد العرض

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت عن القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا، بعد ساعات من الإعلان عن عرض المسلسل خلال الثلث الأخير من موسم الدراما الرمضانية 2023 والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، على شبكة قنوات ON، بعد إنتهاء عرض مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، المكون من 20 حلقة.

وكشفت الشركة المنتجة عن القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا، حيث يعرض المسلسل حصريا على شبكة قنوات ON خلال موسم الدراما الرمضانية، لينضم بذلك إلى قائمة الأعمال الحصرية المعروضة على شاشتها، ومن ضمنها الكبير أوي وضرب نار.

القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا

القنوات الناقلة ومواعيد مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

ولا تقتصر القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا على قناة ON فقط، حيث تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على منصة Watch IT الإلكترونية فور عرضها تلفزيونيا، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل من يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعاد الحلقة في الـ 3:15 من فجر اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ 3 عصرا.