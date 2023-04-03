«الخارجية الصينية»: رئيسة المفوضية الأوروبية تزور بكين بعد غد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستزور الصين في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينج،- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» - إنّه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الصين والاتحاد الأوروبي، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة الصين في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري.