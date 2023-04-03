«الخارجية الصينية»: الرئيس الفرنسي يزور بكين الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنّه بناء على دعوة الرئيس الصيني، شي جين بينج، يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة الصين في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم.

ماكرون سيستغل الزيارة للعمل على عودة السلام في أوكرانيا

وكان قصر الإليزيه قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنّ ماكرون سيستغل الزيارة للعمل مع نظيره شي جين بينج، على عودة السلام في أوكرانيا، مؤكدا أنّ الرئيسين سيجريان نقاشات معمقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.