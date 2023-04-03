نائب المستشار الألماني يبدأ زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

بدأ نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، زيارة مفاجئة إلى كييف اليوم، والتي تعد أول زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنّ وزير الاقتصاد والمناخ الألماني ونائب المستشار ترأس وفدا كبيرا يضم ممثلي قطاع الاقتصاد بينهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية.

وحسب تقارير إعلامية فإنّ جدول الأعمال يشمل بحث إعاده إعمار أوكرانيا فضلا عن ملف التعاون في قطاع الطاقة.

إعاده إعمار أوكرانيا

وطبقا لصحيفة بيلد الألمانية، صرح نائب المستشار الألماني، بأنّ زيارته مؤشر بأنّ أوكرانيا ستنتصر، وسيعاد بناؤها، لافتا إلى أنّ أوكرانيا ستكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في المستقبل.

يذكر أنّ ألمانيا أصبحت أحد الداعمين العسكريين الرئيسيين لأوكرانيا، حيث زودت كييف في الآونة الأخيرة بـ18 دبابة ألمانية من طراز ليبوبارد 2 والتي تعتبر من أقوى الأسلحة في ترسانة الغرب.