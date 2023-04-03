ضبط 83 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد.. بينها 15 ألفا بسبب تجاوز السرعة
كتب:
محمد بركات
12:33 م | الإثنين 03 أبريل 2023
صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ما يلي:
83043 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
15444 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
286 مخالفة السير بدون تراخيص.
12 مخالفة موقف عشوائي.
مخالفة واحدة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.