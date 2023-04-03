مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. هل تكتشف «عاليا» زواج «عمر» و«بثينة»؟

مفاجآت كبيرة شهدتها الحلقة الحادية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، والتي غيرت مسار العمل والأحداث، ويتوقع الجمهور أحداث الحلقة 12 اليوم، بعد اختفاء ابن ياسر جلال من المنزل، واكتشاف علاقة والده مع «بثينة» وهل يمكن أن يروي لوالدته السر الذي يخفيه الأب وصديقتها عنها.

توقعات الحلقة 12 من مسلسل علاقة مشروعة

وشهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة، قلق «عاليا» التي تجسّد دورها الفنانة داليا مصطفى، على ابنها، حيث تحاول الاتصال به للاطمئنان عليه، وتسأله عن سبب خروجه من المنزل، فيجيبها بأنّ والد صديقه توفي وذهب لمؤازرته، لكنها لا تقتنع بكلامه.

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج ويعيش حياة مستقرة ولديه أبناء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، ومي عمر، ومراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

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مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.