حدائق القليوبية.. 24 مليون جنيه لتطوير «جنة الشرق» في القناطر الخيرية

تحت شعار «تطوير جنة الشرق» أطلقت وزارة الرى، ممثلة فى إدارة رى القناطر، أكبر خطة لتأهيل حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية، حيث تمتلك وزارة الرى 11 حديقة، هى «عفلة والنخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ والنموذجية ب وأبواردان والتوفيقى أو التوفيقى ب، والمركز الثقافى»، وتبلغ تكلفة الخطة 24 مليون جنيه، تضمنت 4 حدائق هى عفلة بمساحة 14 فداناً والنيل «6 أفدنة» والمركز الثقافى «9 أفدنة» والبحيرة «5 أفدنة».

المهندس أشرف درويش، مدير عام رى القناطر، قال لـ«الوطن» إن التطوير يتم بواسطة التشغيل الذاتى بوزارة الرى من خلال المهندسين والفنيين والعمال، باستخدام معدات وورش الوزارة، دون الاستعانة بأى مقاول من خارج الوزارة.

وأوضح أنه جرى تطوير بعض محتويات الحدائق من خلال إيرادات حدائق، مثل البحيرة التى تم تطويرها بشكل كامل بتكلفة 4 ملايين جنيه بمساحة 5 أفدنة وتوسعة مدخل حديقة عفلة وتركيب بوابات حديدية جديدة، حيث أنهت إدارة رى القناطر الخيرية تطوير مدخل الحديقة وتركيب بوابات جديدة لمدخلها مزوّدة بمدخل خاص للرواد وتوسعة المدخل الخاص بالحافلات والمجموعات السياحية كمرحلة أولى. وأضاف «درويش» أن «عفلة» من أشهر حدائق القناطر الخيرية وتعتبر متنفساً للغلابة الذين يتوافدون إليها فى الأعياد والمناسبات.

وقال المهندس هشام عبدالرسول، الخبير فى مجال حدائق الرى بالقناطر، إن حديقة عفلة أشهر وأكبر حدائق القناطر بمسطح 14 فداناً وتطل على النيل بواجهة ساحرة وممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمّرة التى يزيد عمر بعضها على 100 عام، مثل «التين البنغالى»، وتتميز بأشجار نادرة مثل «السرسوع وبمبكس ووالفيكس فيكتوريا والنخل الملوكى، إضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيلة الخضراء. وأضاف «عبدالرسول» أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة «البحيرة» مع مراعاة التصميم الجمالى بها.