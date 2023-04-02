حزب مصر أكتوبر: زيارة الرئيس السيسي لسيناء تكريم لشهداء الوطن في ذكرى النصر

أكد المحاسب عمرو الزمر، أمين عام أمانة محافظة الجيزة بحزب مصر أكتوبر، في تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتكازات الأمنية بشرق القناة، ولقاء المقاتلين وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميداني، وشيوخ القبائل السيناوية، في ذكرى انتصارات أكتوبر، رسالة تؤكد عودة سيناء نظيفة من الإرهاب الأسود، وتكريم لأرواح شهداء الوطن الذين صنعوا الأمن والأمان بدمائهم الطاهرة.

حزب مصر أكتوبر

وأوضح «الزمر» أن هذا الجمع والالتفاف الذي جمع بين الرئيس والمقاتلين وشيوخ قبائل سيناء، رسالة أخرى بأن المصريين جميعا من «شرق مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها»، جميعا «كتف في كتف» لمسيرة مصرية وطنية، وسيأتي اليوم الذي يرويها التاريخ للأجيال القادمة.

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيناء

وتابع الزمر: لقد قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن من ورائه نكرر ونؤكد تحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن، ولن ننسى شهداءنا الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء.