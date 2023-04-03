مسلسل علاقة مشروعة.. هل تنفصل مي عمر عن ياسر جلال؟

ينتظر جمهور مسلسل علاقة مشروعة، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، أحداثا مشوقة خاصة بعد تغير سيرها ضمن الحلقة الـ11، والتي شهدت تغييرا جذريا بعد اكتشاف ابن «عمر» علاقته السرية وزواجه من «بثينة» مي عمر، وتركه المنزل حتى تحاول والدته داليا مصطفى، معرفة السبب لكنه يحاول الإخفاء عنه واختراع حجة أخرى حتى لا يخبرها بالحقيقة.

توقعات مفاجأة في مسلسل علاقة مشروعة

وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة، إجهاض مي عمر لطفلها من ياسر جلال، ليحاول شقيقها الوصول إليه وتهديدها بإفشاء سرها التي تخفيه وسبب زواجها من «عمر» وترك زوجها الأول، ومن المتوقع في الحلقة 12 اكتشاف السر وأخذ زوجها موقف منها والانفصال عنها، مع إمكانية اكتشاف داليا مصطفى، أيضا حقيقة زواجه من صديقتها وطليقة شقيقها، بعد الضغط على ابنها الذي يخفي عنها زواج والده عنها، وكانت سببا في تركه المنزل.

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 12 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.