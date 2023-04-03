«تمخض الجبل فولد فأرا» تثير أزمة بـ«النواب».. وجبالي: نقد يعكس ديمقراطية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراضًا من الحكومة بشأن ما أثارته النائبة أميرة أبوشقة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

تمخض الجبل فولد فأرًا

كانت البداية حينما اعترضت النائبة أميرة أبو شقة على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، قائلة: «تمخض الجبل فولد فأرًا»، ما لاقى اعتراضا من المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، على ما قالته النائبة قائلا: «التعرض للحكومة بهذا القول غير مقبول».

وحاول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حل الأزمة، وقال: «ما قالته النائبة يعكس أن هناك متسعا من الديمقراطية».

مطالبات بحذف العبارة

ورد المستشار علاء الدين فؤاد قائلا: «لا نعترض على النقد لكن نعترض على هذا التشبيه» وتابع حنفي جبالي قائلا: «النائبة وجّهت العبارة لمشروع القانون وليس الحكومة»، وردّ المستشار علاء فؤاد: «هذا إسقاط على الحكومة وليس على مشروع القانون؛ لأن الحكومة هي من قدّمت المشروع»، وطالب بحذفها من المضبطة.

وقرر رئيس مجلس النواب الإبقاء عليها في المضبطة، وقال إنّه نقد موضوعي وليس سبا أو قذفا.