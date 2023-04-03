مؤلفة مسلسل علاقة مشروعة: انتظروا مفاجآت كبرى في الحلقات القادمة

قالت سماح الحريري، مؤلفة مسلسل علاقة مشروعة، إنّ المسلسل حقق نجاحا كبيرا جدا، ويتفاعل معه الجمهور، مشيرة إلى أنّ أداء الفنان المتميز ياسر جلال السبب الرئيسي في خروج المسلسل بالشكل الرائع، وكذا الإخراج خالد مرعي، فهو المخرج المبدع.

وأضافت الحريري، خلال حديثها لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ فكرة المسلسل مبنية على علاقات أسرية واجتماعية إلى جانب رومانسي مع جانب من التشويق، وذلك في إطار اجتماعي من الدرجة الأولى، مؤكدة أن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجآت كبرى.

الحريري: علاقة مشروعة يناقش مشكلة موجودة بالمجتمع

وقالت سماح الحريري، إنّ مسلسل علاقة مشروعة يناقش مشكلة قائمة بالفعل في المجتمع، وإنّ أحداث المسلسل تُسلّط الضوء على نتائجها وآثارها السلبية، لافتة إلى أنّه تم الانتهاء من تصوير مسلسل علاقة مشروعة، مؤكدة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم كل عام مائدة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تُرضي كل الأذواق والأعمار.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة يعرض على قناة DMC دراما الساعة 8 مساء يوميا في رمضان، بطولة الفنان ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وميمي جمال، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.