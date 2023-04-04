مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023 بطولة ياسر جلال

مع اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم، يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، الذي استحوذ على اهتمام وإشادة كبيرة منذ بدء عرضه، الذي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، ويُعرض على قناتي الحياة وdmc، في شهر رمضان الكريم، فقد بدأت الأحداث تتكشف منذ الحلقة 11 بعد معرفة ابنه قصة زواجه من «بثينة»، ويحاول الإخفاء عن والدته بترك المنزل.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

ويشارك كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات في دراما رمضان 2023، بينهم الفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، وداليا مصطفى، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، إذ يتزوج على الثانية دون علمها، ويحاول إخفاء الحقيقة عن زوجته وشقيقها كونه كان طليق زوجته الثانية، في إطار رومانسي وتشويقي، لتبدأ الأمور تتكشف شيئا فشيئا بعد معرفة ابنه حقيقة علاقته بـ«بثينة»، وظهور شقيقها وتهديها لها.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة الساعة 9.30 مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11.30 مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.