السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالاعتداء على خطبيته في الصف

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالبًا لإدانته بالاعتداء على خطيبته بمركز شرطة الصف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم وأسامة عارفة، وأمانة سر صلاح السيد وسعيد برغش.

الاعتداء على المجني عليها

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16407 لسنة 2022 جنايات الصف ورقم 3612 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «مصطفى. ج، طالب»، في 5 سبتمبر من العام الماضي 2022 بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة، بالاعتداء على المجني عليها «م» خطيبته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الصف، يفيد بقيام المتهم «طالب»، بالاعتداء على المجني عليها «خطيبته» بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.