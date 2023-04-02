توصيل المياه للأسر الأكثر احتياجا في مركز الصف بالجيزة

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن توفير كوب ماء نظيف للأسر الأكثر احتياجا من أهم أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تسعى لها الشركة من خلال التعاون البناء مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في تصريحات صحفية، أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بمركز الصف جنوب المحافظة، والذي يشهد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في ضوء التعاون المثمر بين الشركة ومؤسسة محبي خاتم المرسلين للأعمال الخيرية.

مطابقة شروط توصيل المياه

وتابع رئيس مياه الجيزة في البيان، أن فريق المشاركة المجتمعية بالشركة يُجري أبحاثاً ميدانية للأسر الأكثر احتياجاً، للتأكد من مدى استحقاقها وموافتها لشروط توصيل المياه، لافتاً إلى أن تكاتف كافة الجهود والشراكة الفعالة بين الدولة والجمعيات الأهلية، يؤتي بثماره في رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجا.

توصيل المياه للأسر بمركز العياط

جديرُ بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قامت بتوصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بمركز العياط، بالتعاون مع جمعيتي الجسد الواحد وحق الفقير.