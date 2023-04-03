جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

اشتباه مأمور جمرك الغردقة في راكبة روسية

واشتبه مصطفى حسن مأمور اللجنة الجمركية بجمارك الغردقة فى راكبة روسية، بتمرير حقائبها على جهاز الفحص، بمعرفه أحمد عابدين، ولوحظ وجود كثافات متماثلة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من براغ على رحلة خطوط الطيران التشيكية.

وبعد العرض على عاصم عبدالعليم، المشرف على صالة الوصول الدولي، قرر تكليف أحمد سطوحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 45 جهاز سجائر إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس، وقام بالجرد والتحريز محمد حداد بحضور محسن الشعيني من الأمن الجمركي، وعصام عباس مدير الإدارة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام مطار الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 11 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك لمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.