خبراء يكشفون كذب توقعات عالم الزلازل الهولندي.. فشل عدة مرات

اعتاد عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، إثارة الجدل بتصريحاته وتوقعاته حول الزلازل وتحديد التوقيت الخاص بحدوثها، ولكن هذا أثار الشكوك في طريقة توقعاته وأنها غير علمية.

عالم الزلازل الهولندي ليس خبيراً جيولوجيا

وأفادت شبكة «سكاي نيوز»، أن عالم الزلازل الهولندي ليس خبيرا جيولوجيا، ويستخدم مصطلح «هندسة الكواكب» ويربط أنشطته بحالة قشرة الأرض في المكان الذي يضربه الزلزال، كما حذر من أن اقتران الكواكب مع الأرض، سيتزامن معه اقتران القمر مع المريخ، وهو ما قد يجعل الأمر أكثر حرجاً.

وقال الدكتور عمرو الشرقاوي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عالم الزلازل الهولندي ليس خبير زلازل من الأساس، وعمل دراسة حاول فيها أن يربط فيها بين الزلازل التي حدثت وحركة الكواكب واقتران القمر والنجوم، وهذا يعد محاولة منه واجتهاداً ولكن هذا لا يعني أنه يمكن الاعتماد على تلك الدراسة في تحديد مواعيد حدوث الزلازل.

ربط الزلازل بعلم الفلك

ويقوم هوجربيتس بربط معرفة الزلازل بعلم الفلك عن طريق هندسة الكواكب، التي تعتمد علي حقائق علمية وعلى حركة الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية، ويقول إنه طور برنامجه الخاص (Solpage) لأنّه لا يوجد برنامج في علم الفلك أو علم التنجيم كان مناسبا للبحث الخاص بي.

وفي المقابل، أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن حديث فرانك هوجربيتس عن برنامجه الخاص، ليس كلاماً علميا تماماً وليس له أي دلائل علمية.

عدم وجود أي تنبؤ علمي بموعد الزلازل

يستخدم عالم الزلازل الهولندي جملته الشهيرة «كونوا في حالة تأهب.. فقط تأهبوا»، ولذلك لإخلاء مسؤوليته إذ فشل حدوث الزلزال ولم يكن لدي المعلومات الكافية وذلك لا يصح أن يُسمى ما يقوله تنبؤات، إلا إذا حدد المكان والوقت وقوة الزلزال بدقة معقولة.

ومن جانبه، ذكر الشرقاوي، أن التنبؤ بحدوث زلزال هو أمر صعب وغير ممكن في الوقت الحالي وذلك من حيث مكان وموعد وقوة الزلزال الذي قد يحدث، ولكن يمكن توقع حدوث زلازل في بعض المناطق من خلال متابعة النشاط الزلزالي لكل منطقة، وتوجد خرائط الشدة الزلزالية معروفة على مستوى العالم، وهذا يجعل من السهل توقع حدوث زلازل ولكن لا يمكن تحديد توقيتها.

كذب توقعاته عدة مرات

وفشلت سلسلة من توقعات العالم الهولندي وكذبت عدة مرات، وفي مارس نشر أن هناك زلزالًا قويًا سيحدث يوم 8 مارس، ويوم 15 و16 مارس، وخاصة يومي 25 و26 مارس، وحذر من يومي 29 و30 مارس، ولكن لم يحدث أي شيء من تلك التوقعات.

هوجربيتس يبحث عن التريند

ويستمر عالم الزلازل الهولندي بإصدار تحذيرات مستمر بوجود زلزال قوية تضرب العديد من المناطق يلفت أنظار العالم جميعاً حوله للبحث عن التريند.