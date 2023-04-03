مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع «تريلا»، بالقرب من الكيلو 60 على طريق «قفط- القصير»، جنوب محافظة قنا.

مصرع 3 أشخاص في قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع «تريلا» عند الكيلو 60، على طريق «قفط- القصير»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

نقل الجثث إلى مستشفى قفط التعليمي

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير من إدارة مرور محافظة قنا حول أسباب الحادث، وندب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى قفط التعليمي، بواسطة 3 سيارات إسعاف.