رئيس مجلس القبائل بسيناء: 80 ألف جنيه قيمة جوائز الدورة الرمضانية بالعريش

فاقت قيمة الجوائز العينية التي حصل عليها المشاركون في الدورة الرمضانية التي أقامها مجلس القبائل والعائلات المصرية بالصالة المغطاة في مدينة العريش إلى أكثر من 80 ألف جنيه.

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية لـ«الوطن» إن الدورة تم دعمها بالكامل من الأمين العام للقبائل والعائلات المصرية المهندس إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال السيناوي، وذلك للمشاركة في احتفالات سيناء بأعياد نصر العاشر من رمضان، والذي تزامن مع المباراة النهائية للدورة الرمضانية، والتي شهدت تنظيما رائعا وإشادة من الجميع.

جوائز عينية ونقدية للجمهور أثناء حضور المباراة

وقال إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء للوطن إن قيمة الجائزة الأولى لصاحب المركز الأول هي 50 ألف جنيه نقدا، والتي حصل عليها فريق نجمة سيناء، أحد فرق العريش، فيما حصل فريق أحمد المنسي على المركز الثاني، وقيمة الجائزة كانت 30 ألف جنيه، فيما حصل مركز شباب الكوثر على المركز الثالث بقيمة 20 ألف جنيه.

تكريم 11 سيدة من أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء

وأضاف بيتا أنه تم أيضا تكريم 11 سيدة من أسر الشهداء والمصابين على هامش الاحتفالية، وتم تقديم هدايا عينية للجمهور المشارك في النهائئ.

وكانت قد أقيمت الدورة الرمضانية برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمدينة العريش، وذلك لأول مرة في سيناء، بحضور جماهيري مميز، ومسؤلي في الرياضة ولاعبي المنتخب الوطني القداما.