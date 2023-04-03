المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة سيدة بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين «م. ع.ا» و«م. ي. م» بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المجني عليها «ص. ع. ا» بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

القضية منذ 2022

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده أنه أثناء سيرها بالتوك توك في الطريق العام استوقفها المتهمان وقاما بتهديدها بسلاح أبيض واستوليا منها على المشغولات الذهبية والهاتف المحمول ومبلغ مالي كرها عنها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبات على المتهمين

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم «ي.اع» بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم «ا.ا» بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والحشيش ومقاومة السلطات بدائرة قسم ثان سوهاج.