مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11.. ابن ياسر جلال يكتشف قصة الزواج الثاني

تغيير تام في أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر، فأصبح العمل ضمن اهتمامات الجمهور خلال شهر رمضان 2023، وبدأت الأمور تنكشف خلالها بعد معرفة ابن «عمر» علاقته بطليقة شقيق زوجته «بثينة».

الحلقة الـ11 من مسلسل علاقة مشروعة جرى عرضها عبر قناتي الحياة وdmc، وشهدت أحداثا مثيرة، إذ انتهت الحلقة السابقة على اكتشاف ابن ياسر جلال علاقة والده بـ«بثينة»، وحاول إخفاء السر عن والدته.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ11

وشهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 اتصال «عاليا» بابنها لكي تطمئن عليه، وسألته عن سبب خروجه من المنزل ليرد عليها الآخر أنه ذهب لأحد أصدقائه بسبب وفاة والده ولكن «داليا» لم تقتنع.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، ومي عمر، ومراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

تدور أحداث المسلسل حول العلاقات الأسرية في إطار رومانسي، التي تجمع بين «بثينة» و«عمر»، ويتزوجا سرا وسط محاولات الإخفاء عن زوجته الأولى، التي تقوم بدورها الفنانة داليا مصطفى، ليبدأ الأمر في الانكشاف يوما بعد يوم.